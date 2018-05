Gita con gli amici sul sentiero del lago: cade e si spacca una gamba

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Undisi è fratturato una gamba mentre stava facendo una escursione nella zona di Cave del Predil, a. L'uomo, T.B. le sue iniziali, stava camminando lungo il sentiero che si snoda attraverso ildi Raibl quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato per diversi metri, cadendo rovinosamente eIl veneto, 73 anni, è stato soccorso dai compagni di escursione che hanno chiamato aiuto, telefonando al numero unico per le emergenze del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112. La centrale Sores di Palmanova ha attivato allora l'elicottero sanitario che, decollato dalla elibase di Campoformido, ha raggiunto la zona del lago, sbarcando il medico rianimatore. Il pensionato è stato stabilizzato e caricato su una ambulanza che lo ha portato in ospedale, a Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i volontari del Cnsas di. L'allarme è scattato alle 16.30 e l'intervento di soccorso si è concluso intorno alle 18 di oggi, giovedì 31 maggio.