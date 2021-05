Entra alla Coop e ruba whisky e champagne per centinaia di euro: arrestato

MAJANO - I carabinieri della Stazione di Majano (Udine) hanno arrestato un rumeno classe 83, con precedenti di polizia, per aver rubato dal supermercato “Coop” di Majano champagne e whisky.

Il 20 febbraio scorso, tra le ore 18,45 e le 19 circa, quasi in prossimità dell’orario di chiusura

del supermercato, il 38enne straniero era entrato nel supermercato Coop di Majano con la propria borsa, si era poi avvicinato al reparto dei vini pregiati e dei super alcolici e come se nulla fosse ha “fatto la spesa” di 12 bottiglie di champagne e cinque di whisky, per un valore complessivo di circa 618 euro.

Senza passare dalla cassa, per pagare quanto preso, ha quindi lasciato il supermercato allontanandosi di tutta fretta. Quando il personale del supermercato si è accorto del furto era ormai troppo tardi. Non era rimasto altro da fare che contattare i carabinieri della locale Stazione per sporgere denuncia.

Dalla visione dell’impianto di video sorveglianza del supermercato gli investigatori hanno scoperto come

l’uomo, dopo aver raggruppato la merce, ha estratto le bottiglie dalle loro confezioni per avvolgerle in carta d’alluminio e inserirle in una borsa di plastica di un altro supermercato. Uno stratagemma che gli ha consentito di accumulare una maggior quantità di bottiglie che, con le confezioni avrebbero ingombrato troppo, e, contestualmente, il marchio dell' altro supermercato sulla borsa avrebbe probabilmente fatto immaginare a un acquisto precedente. Dopo aver preso le 17 bottiglie, per un valore di 618 euro, l'uomo, approfittando anche del passaggio di clienti, ha fatto transitare la merce sopra le barriere antitaccheggio.

Lo scorso 5 marzo, poco dopo le 16.30, gli addetti alle vendite del supermercato, hanno notano

nel negpozio la presenza di un cliente che sembrava al ladro e che aveva la stessa borsa di

plastica al seguito. Immediata la richiesta di aiuto ai carabinieri di Majano che hanno bloccato il rumeno. L'uomo è stato poi incastrato dal localizzatore dello smartphone. Il G.I.P. di Udine Mariarosa Persico, su richiesta del P. M. Giorgio Milillo, ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'uomo che è oggi è stato catturato dai carabinieri di Majano e associato al carcere di Udine.