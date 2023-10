UDINE - Carlo Cracco, Quique DaCosta, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito, Enrico Crippa, Mauro Uliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugmann, Ana Ros, Bruno Verjus, Pablo Rivero, Pia Leon, Moreno Cedroni, Christophe Pelè, Matias Perdomo.

Sono solo alcuni degli oltre 100 chef stellati e pluristellati pronti ad essere protagonisti della ventiquattresima edizione di Ein Prosit, in programma dal 19 al 22 ottobre A Udine, con una anteprima a Trieste mercoledì 18 dedicata alla stampa estera e con il coinvolgimento di una accurata selezione degli chef del panorama italiano della 50 Best Restaurants. Tra loro ci sarà poi anche Massimo Bottura, il pluripremiato cuoco dell'Osteria Francescana che ha inviato ieri un video-saluto come augurio di buon avvio della manifestazione.



IL PROGRAMMA

Cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri, per un totale di oltre 160 attività caratterizzano il programma dell'evento, organizzato dal Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano - in collaborazione con Paolo Vizzari e Manuela Fissore assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessorato alle Attività Produttive, Promoturismo Fvg, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli e la Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Per il quarto anno l'evento si svolgerà non solo nel centro di Udine, ma coinvolgerà anche le realtà circostanti, con un calendario fitto di appuntamenti alla scoperta del mondo enogastronomico regionale e internazionale: sono 30 i ristoranti, i bar e le enoteche che partecipano alla manifestazione, che nelle prime 24 ore in cui le prenotazioni sono state aperte ha già quasi raggiunto il tutto esaurito per alcuni eventi, come hanno messo in luce il presidente del Consorzio Gabriele Massarutto e l'organizzatore Claudio Tognon.



PRESENTAZIONE

«Ein Prosit hanno spiegato il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore al turismo Sergio Emidio Bini - è un ciclo di eventi di eccellenza che rappresenta al tempo stesso un'esperienza e una vetrina. Prima di tutto è un'occasione imperdibile per assaggiare piatti e vini squisiti della tavola friulana in una vera e propria galleria di sapori, tra tradizione e innovazione, grazie a occasioni proposte nei locali che punteggiano Udine e i suoi dintorni. In secondo luogo, Ein Prosit, con il suo ricco programma di cene, degustazioni e laboratori, è una vetrina straordinaria per "Io Sono Friuli Venezia Giulia"». «Negli intenti di questa amministrazione Udine deve diventare il punto di riferimento per il mondo gastronomico regionale ha aggiunto il vicesindaco Alessandro Venanzi - la rappresentante di un territorio ricco, ambasciatrice di prodotti conosciuti e apprezzati anche a livello internazionale». Tra i partner storici dell'evento anche Crédit Agricole Italia, da vent'anni (prima come Friuladria) al fianco del consorzio del Tarvisiano in un'ottica di promozione sostenibile del territorio.