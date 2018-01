Ladri acrobati si calano dai tetti per fare razzia in appartamenti blindati

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Entrano dalledelle palazzine, sfondano le porte finestre, ed entrano negli alloggi blindati; ihanno colpito nei giorni scorsi due appartamenti che tra l'altro erano muniti di sistemi anti intrusione moderni, tra cui porte blindate. La zona è quella di piazza San Giacomo e a denunciare il fatto è stato uno dei due derubati,, che ha anche postato su Facebook le foto delle stanze messe a soqquadro dai: armadi e cassetti aperti, abiti e oggetti buttati a terra.Tutto questo non prima di aver messo, bloccandoli, per garantirsi qualche minuto in più per la fuga nel caso i proprietari fossero rientrati nel cuore della notte, sorprendendoli. Max Mestroni, che durante il furto era a Trieste, ha fatto la brutta sorpresa rientrando a casa.«Non tengo oggetti di particolare valore in casa - dice -, ma mi sono stati comunque rubati un tablet e una busta che conteneva un po' diin contanti. Cinque giorni scorsi era successa la stessa cosa a un vicino di casa che vive al primo piano mentre io abito al terzo: anche in quel caso sono entrati dalla terrazza, hanno, hanno "visitato" le stanze e poi se ne sono andati, sempre dai tetti. Abbiamo denunciato il furto alla polizia di Stato».Sul posto Max Mestroni,nel settore del cinema, ha trovato e fotografato, postandola su Facebook, anche l'di un ladro. Nei giorni precedenti il colpo, inoltre, aveva notato vicino al campanello tre puntini, cui non aveva fatto caso: potrebbero essere segnali "in codice" tra malviventi che hanno intenzione di derubare quella casa o gli alloggi di quella palazzina. Si tratta tuttavia solo di una ipotesi.