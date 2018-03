Riconosce il volto del rapinatore su Fb: lo fa denunciare dai carabinieri

di Paola Treppo

UDINE e CAMPOFORMODO -suil volto delche l'avevadella suae lo segnala ai carabinieri che le. Navigando sul social, una donna di 52 anni diè riuscita infatti a individuare l'uomo che aveva spaccato ildella sua auto nella serata di venerdì 16 marzo per poi rubarle la borsa che aveva appoggiato sul sedile anteriore.La 52enne, che in quel momento stava posteggiando la macchina vicino a casa, aveva tentato di trattenere il ladro ma quest'ultimo l'aveva strattonata facendole perdere la presa. Poi eraa piedi con la borsetta contenente soldi e il telefono cellulare. La donna lo aveva visto salire su una utilitaria guidata da un complice e si era lanciata all', tentando almeno di prendere la targa, senza riuscirci.I due erano riusciti a seminarla dopo un tratto di strada, in via Lumignacco. Nei giorni successivi, la 52enne, che aveva visto bene in faccio il malvivente anche se indossava occhiali scuri e un cappellino, lo ha riconosciuto in una foto su Facebook e ha chiamato i carabinieri che hanno lo hanno identificato e denunciato a piede libero. Si tratta di undi 30 anni che vive nella zona di