Allerta di Danieli: «Digitalizzazione dell'economia, l'Italia è indietro e rischia»

UDINE - «Siamo la seconda manifattura in Europa e la settima al mondo, nonostante tutto, ma il rischio di retrocedere è concreto, perché l'Italia è al quart'ultimo posto secondo l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società definito dalla Commissione Ue rispetto ai 28 stati membri». Lo ha detto oggi 15 aprile a Udine la presidente della Confindustria friulana, Anna Mareschi Danieli, aprendo i lavori del convegno «L'intelligenza artificiale per la manifattura del futuro», promosso da Ip4Fvg, il digital hub del Fvg, e da Digital Innovation Hub Udine.

«Nel manifatturiero - ha proseguito Danieli - la differenza nel contesto dell'industria 4.0 la farà la collaborazione, il nuovo modo di fare impresa e il nuovo tipo di consumatore, ma le imprese non possono fare tutto da sole, perché le digitalizzazione è una decisone strategica che deve arrivare dalla politica».

