Davide, 18 anni, vola in Texas e diventa campione di Showmanship

di Paola Treppo

FAGAGNA e SAN DANIELE DEL FRIULI - Lunga notte quella del primo luglio scorso alLa104 di Aonedis di San Daniele del Friuli, dove amici e parenti hanno seguito in streaming le immagini delle fasi finali degli Apha Youth Word Games dal Texas, che vedevano impegnato nella disciplina diil 18enne di Ciconicco diPartito alla volta degli Stati Uniti una settimana fa, De Monte ha raggiunto il Will Rogers Memorial Center, eccellente centro di equitazione in Fort Worth, vicino a Dallas, in, per prepararsi e partecipare al più importante evento mondiale del 2018 dedicato aidella American Paint Horse Association.Ad accogliere Davide il coach Randall Roser (Usa), assieme agli altri atleti del Team United composto da Italia, Slovacchia e Francia. Sette i team partecipanti: Australia, Canada, Danimarca, Germania, Svezia, Stati Uniti e United, appunto, perchè l’Italia non ha partecipato con una propria rappresentativa. La settimana precedente la gara, ogni team è stato abbinato a una scuderia che ha fornito iper i giorni di prove libere. I cavalli per le gare sono invece stati associati a ogni cavaliere per estrazione e i tempi per le prove sono stati molto rigidi: solo 30 minuti, cronometrati dagli addetti Apha, solo il giorno precedente la competizione.Forte della preparazione effettuata in questi anni al maneggio di Aonedis, il giovane friulano, già campione italiano nella stessa disciplina nel 2015, ha dimostrato carattere e nervi saldi, disputando un’ottima gara alla guida di Sensational Hannah e piazzandosi sul, davanti a Victor Kvarnstorm (Svezia) e Smallwood Courtney (Australia).Grazie all’eccellente risultato ottenuto da De Monte e agli ottimi piazzamenti, nei giorni successivi, di Tiphaine Le Bray (Francia) e Laura Semesova (Slovacchia) nelle altre discipline, il team United ha conquistato anche il secondo posto a squadre, preceduto solo dal team Usa e precedendo il team Svedese sul podio.Le discipline di monta western, che richiamano fedelmente le caratteristiche della monta da lavoro utilizzata dai cowboy americani, sono molteplici e mirate a verificare le abilità dei cavalieri nelle diverse attività: dalla conduzione a terra alla, proprio come avviene nei tipici ranch d’oltre oceano.Grande la soddisfazione dei genitori Paolo e Monica e delche, assieme ai soci del maneggio si sono ritrovati nella scuderia e hanno festeggiato fino a tarda notte la conquista del titolo iridato. Un centro, quello della La104, fucina di giovani promesse, con in bacheca già un Reserve Champion agli Apha Youth World Games nel 2016 in Germania e numerosi titoli nazionali e regionali, che attende ora con impazienza il rientro dagli States del giovane campione per festeggiare assieme a lui il prestigioso titolo.