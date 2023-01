PORDENONE - Dopo aver trainato nel corso dell'anno appena concluso: due auto, quattro aerei della Grande Guerra e perfino un vagone ferroviario, ricavandone ogni volta un record da Guiness dei Primati, il pordenonese Alex Camera si è preso una soddisfazione del tutto personale. Sollevare il mitico Golden dumbbell, un manubrio da allenamento caricato con dieci dischi dorati da 15 chili ciascuno, dunque di un peso totale di 150 chilogrammi. È successo nei giorni scorsi alla Gold's Gym di Milano, palestra appena inaugurata e che fa parte della famosa catena internazionale fondata dallo statunitense Joe Gold, a Los Angeles, nel 1965. Palestra nota per coloro che l'hanno frequentata: Arnold Schwarzenegger ad esempio, e Ronnie Coleman, alias The king, maestro indiscusso dei culturisti di tutto il mondo. Ancora, l'americano Martin Licis, vincitore del titolo di uomo più forte del mondo nel 2019 e anche uno dei pochissimi che si siano dimostrati capaci di sollevare il Golden dumbbell, per di più con un braccio solo e senza l’aiuto di una cinghia di sollevamento, impresa riservata davvero ad una ristretta elite. Il pordenonese noto per la sua forza e per la passione per sport estremi ed imprese impossibili ha voluto entrare a far parte di quella specialissima cerchia di superman. Dopo il necessario riscaldamento e davanti agli sguardi stupiti dei presenti, Alex ha sollevato il prezioso e pesantissimo manubrio che fino ad allora era considerato solo un bell'oggetto presente per arredare la palestra milanese. Niente record mondiale stavolta, ma comunque un'impresa di quelle destinate a rimanere nella memoria di ch vi ha assistito. Inutile aggiungere che Alex Camera ha in programma nuove prove strabilianti anche per questo 2023: sfide al limite che per ora non intende svelare.