Incidente sul lavoro a Fagagna: uomo colpito violentemente da un macchinario

FAGAGNA (UDINE) - Incidente sul lavoro nella zona produttiva di Fagagna, in provincia di Udine. L'infortunio si è verificato intorno alle 9.30 oggi, mercoledì 13 dicembre: un operaio è stato violentemente colpito da un macchinario. La Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, proveniente da San Daniele del Friuli, e l'elisoccorso, attivando le forze dell'ordine che si stanno occupando dei rilievi, assieme agli ispettori dell'Azienda sanitaria. L'operaio ferito è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie: non sarebbe comunque in pericolo di vita.