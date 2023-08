Udine. Festeggiamenti scudetto e scontri dopo Udinese-Napoli, arrivano i provvedimenti: 38 Daspo divisi fra le due tifoserie

UDINE - L'esplosione di gioia per la vittoria dello scudetto del Napoli - attesa per oltre 30 anni - e avvenuta alla Dacia Arena di Udine lo scorso 4 maggio, è costata cara a 38 tifosi. Oggi, dopo un'attività investigativa svolta dalla locale DIGOS, sono arrivati infatti i provvedimenti a seguito degli incidenti avvenuti subito dopo il triplice fischio. il Questore di Udine ha dunque emesso, al momento, complessivamente 38 Daspo: 16 nei confronti di appartenenti alla tifoseria locale, resisi responsabili di scavalcamenti, invasioni di campo, possesso di oggetti atti ad offendere e risse; altri 22 nei confronti di tifosi del Napoli, per possesso e lancio di materiale pericoloso, scavalcamenti, invasioni e risse.

I provvedimenti adottati oscillano dall’anno e mezzo di divieto ai 10 anni e, nei casi più gravi, sono stati accompagnati dall’obbligo di firma negli uffici di polizia in concomitanza con gli incontri di calcio della propria squadra (si tratta di 4 tifosi dell’Udinese e di 3 tifosi del Napoli).

Individuato e “daspato” anche il tifoso ospite che era riuscito ad introdursi abusivamente negli spogliatoi dei giocatori a fine gara, approfittando della confusione in mezzo al campo durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Ulteriori 12 casi sono tuttora in fase istruttoria e riguardano esponenti di entrambe le tifoserie.

Proseguono inoltre le indagini al fine di individuare tutti i responsabili delle condotte illecite commesse in occasione dell’incontro.