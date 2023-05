Scontri in campo dopo Udinese-Napoli, identificati i tifosi violenti. In corso le perquisizioni

UDINE - Dopo le verifiche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso, la polizia sta procedendo all'identificazione degli autori degli scontri che si sono verificati al termine della partita Udinese-Napoli, quando gruppi delle due tifoserie sono venuti a contatto sul campo di gioco. Sono in corso le verifiche per accertare le singole responsabiità che potrebbero portare all'emissione di provvedimenti, dal Daspo fino al fermo, a seconda della gravità. Il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha dichiarato che «c'è un'attività in corso: sarà la Procura della Repubblica a rendere noto l'esito dell'inchiesta e a informare sui provvedimenti adottati».