La passeggiata nel bosco finisce nel dramma: i due cuccioli di pastore bernese scivolano nella roccia e volano nel canyon

TOLMEZZO - Nel tardo pomeriggio di ieri, 2 agosto, i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti presso la Forra del Pichions nel comune di Lauco (UD) per soccorrere due cuccioli di pastore bernese.

Durante una passeggiata nei boschi con i loro padroni i due cuccioli, che stavano correndo, sono scivolati su una placca di roccia liscia e sono caduti all’interno del canyon del Rio Pichions non riuscendo più a risalire.

I Vigili del fuoco dopo aver localizzato i due animali si sono calati nella gola, utilizzando tecniche di derivazione speleo alpinistica, hanno raggiunto Luana e Perla (questo il nome delle due cagnoline di 4 e 6 mesi) le hanno sistemate all’interno di uno speciale imbrago per animali per issarle fino al sentiero dove sono state riconsegnate, incolumi, ai loro proprietari.