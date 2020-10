Coronavirus, Sappada rischia la "zona rossa": «Va salvata la stagione invernale»

Covid. Sappada è a rischio zona rossa in conseguenza dell'andamento dell'epidemia da Coronavirus con il maxi focolaio che ha colpito la montagna tra Veneto e Friuli, con epicentro nel Comelico, in provincia di Belluno, e in Pusteria, in provincia di Bolzano.

Sappada zona rossa?

Oggi pomeriggio, sabato 17 ottobre, l'ipotesi di chiudere interamente il territorio comunale di Sappada è stata discussa in una riunione fiume durata ore, in videoconferenza della task force sull'emergenza Coronavirus allestita dall'amministrazione regionale del Fvg alla quale, tra gli altri, con il vicegovernatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi hanno preso parte anche il prefetto di Udine, Angelo Ciuni, e il sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer, che subito dopo pranzo aveva informato, tramite i canali social, i concittadini di «un obiettivo aggravamento della situazione, con nuovi contagi ed un aumento dei ricoveri ospedalieri».

L'orientamento era di chiudere ora per un paio di settimane la località di Sappada, consapevoli dei disagi che la decisione che avrebbe comportato anche solo per i collegamenti tra la Carnia e il Cadore, ma alla fine si è deciso di rinviare a domenica 18 ottobre la decisione finale.

«Sono stati valutati i dati e l'andamento del contagio da settembre ad oggi e sono state analizzate diverse soluzioni per contenere la diffusione del virus - ha riferito al termine il sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer - Si è quindi deciso di aggiornare la riunione, attendendo i risultati dei tamponi eseguiti di recente e, su altro versante, i possibili provvedimenti del Governo nazionale».

Salvare la stagione invernale

«Conviene provvedere a chiudere, in via cautelativa, l'area di Sappada oggi anziché rischiare di compromettere la stagione invernale della località turistica» era stata una delle motivazioni adotte per il provvedimento. A giovedì 15 ottobre, a Sappada si registravano sedici persone positive e quindici in isolamento precauzionale.

Il maxi focolaio scoppiato in Comelico è ormai attivo da fine settembre tanto che già il 30 settembre era scattato l'obbligo delle mascherine all'aperto.

Covid, nuova ordinanza di Fedriga: in Fvg stretta sulle visite nelle case di riposo e gli spettatori nei cinema e teatri Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi venerdì 16 ottobre, un'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

