CODROIPO Incredulità e commozione a Codroipo per la notizia della morte di Paolo Caneva, 50 anni, codroipese che da 18 anni operava in Etiopia, mancato nel Paese africano a causa del Covid. Lo aveva contratto un mese fa, mentre rientrava ad Addis Abeba per lavoro. Era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale della capitale africana ma, nonostante le cure, il contagio non gli ha lasciato scampo. Paolo Caneva aveva conosciuto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati