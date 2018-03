Colomba? Sì, ma a tinte forti: largo all'ananas, al chinotto e al cranberry

di Paola Treppo

VALLI DEL NATISONE (Udine) -, pezzi di, semi di zucca, girasole, lino e sesamo. E ancora, la nota acidula dal. Così il dolce tipico della, la, assume un sapore diverso, a tinte forti. A proporre una variazione sul tema, a "tiratura" limitata, è da forno Dok Dall'Ava. Nelle, grazie alla creatività del pasticciere Sergio Pontoni Junior, il tipico dolce del periodo assume invitanti e golose sfumature. Tre, infatti, sono le new entry per il 2018; nascono tutte nel forno di Ponte San Quirino, nel comune di San Pietro al Natisone.La prima novità è la variante della colomba con pezzi di chinotto, unche sa schiudere orizzonti di gusto ancora non esplorati. La seconda new entry offre un toccoal tipico prodotto italiano: ananas e cioccolato vanno ad arricchire l'impasto, con una punta di freschezza che rimanda alla bella stagione in arrivo. Per chi è a caccia, infine, di prodottie curiosi, c'è la colomba ai semi di, girasole, lino e sesamo, con una nota acidula assicurata dal cranberry.L'impasto è quello classico, ispirato al metodo proposto dal maestroutilizza il lievito madre, conservato in acqua e con tre rinfreschi prima dell'uso, abbinando la farina del Molino Quaglia, zucchero e miele, burro belga di panna,del Madagascar, mandorle siciliane di Noto e nocciole del Piemonte. ​Le tre nuove colombe si affiancano a quelle classiche con arancia candita e glassa di mandorle e a quelle con amarene candite e glassa di nocciole trilobate delle Langhe. Le pezzature? Per tutte le "gole": da 100 grammi a quella maxi da 5 chili.