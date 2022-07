CAORLE - Un malore in acqua ha causato ierii pomeriggio, 21 luglio, intorno alle 16.50 il

decesso di un turista italiano di 67 anni residente a Cormons (Udine) e in vacanza a Caorle. Si tratta di Davide Revasin, persona con disabilità, da 15 anni abituale

frequentatore di una struttura residenziale della zona.



Il fatto è avvenuto sul litorale di Levante di Caorle, nel tratto di mare prospiciente la spiaggia libera S12, zona Via Torino, con condizioni di mare calmo e cielo sereno.

A circa 15 metri dalla battigia, ben entro il limite di sicurezza, assistito da un proprio accompagnatore, l’uomo ha palesato stato di malessere ed ha perso coscienza.

Tratto a riva dal personale di sicurezza del Consorzio Arenili, subito intervenuto sul posto, l’uomo non rispondeva ad alcuno stimolo. È stato immediatamente chiesto l’intervento del 118, mentre i bagnini praticavano massaggio cardiaco e posizionato il defibrillatore.

Il personale medico, giunto sul posto entro pochissimi minuti con un’ambulanza, ha continuato per quasi un’ora le operazioni di rianimazione, senza esito. Alle 18.00 è stato dichiarato il decesso per arresto cardiaco.



L’informativa, come da prassi, è stata inviata all’Ufficio Circondariale Marittimo per le procedure di legge.