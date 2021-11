Camionista ungherese ubriaco guida a zig zag, allarme in A4

UDINE - Camionista ungherese ubriaco fermato dalla Polstrada di Palmanova lungo l'autostrada A4 nella tarda serata di domenica. Aveva un tasso alcolemico di 2,48 grammi per litro. Ad allertare le forze dell'ordine gli altri automobilisti in transito che avevano notato il mezzo pesante zigzagare pericolosamente lungo la carreggiata Est dell'arteria, poco prima delle ore 22. La segnalazione è giunta al Centro operativo della Polizia stradale di Udine.



CONTROLLO

Intercettato dagli agenti della Polizia stradale di Palmanova al conducente, un cittadino ungherese di 51 anni, nel sangue sono stati riscontrati valori altissimi di alcol. Si era messo alla guida del tir dopo aver bevuto e, non curante del pericolo, aveva percorso un bel tratto dell'arteria autostradale prima di essere fermato dalla pattuglia. Inutili le considerazioni sull'enorme pericolosità di guidare completamente ubriaco un autoarticolato che trasportava circa 25 tonnellate di merci varie, tanto da non riuscire ad andare dritti su un lungo tratto rettilineo come quello della A4 dove è avvenuto il controllo. Una vera e propria bomba innescata e pronta a esplodere, resa per fortuna inefficace dal tempestivo e professionale intervento degli operatori della Stradale. Per l'uomo sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza, una pesante multa con contestuale ritiro della patente di guida. Il veicolo, di proprietà di una società di autotrasporto ungherese, è stato affidato a una società di soccorso stradale in attesa della sua restituzione.



MALTEMPO

Difficoltà anche per la viabilità in seguito al maltempo. Piogge abbondanti e acqua alta sulle coste della regione, dopo il maltempo di questi giorni. Sul territorio regionale si è registrato un'esondazione di rio minore a Paularo e alberi caduti a Forgaria nel Friuli, Talmassons, Tarcento. A Lusevera un albero caduto su una linea elettrica ha causato un innesco di incendio boschivo. L'attività di monitoraggio è stata eseguita da parte dei gruppi comunali di Protezione Civile in varie zone del territorio regionale. Alle ore 3:13 di giovedì il fiume Tagliamento a Venzone ha superato il valore di guardia di 1,90 m raggiungendo il valore massimo di 2,80 m alle ore 7.00. A Grado l'acqua alta ha raggiunto un valore di picco di 1,37 mslm tra le 20.30 e le 21.00 allagando alcune vie cittadine. Sull'intero territorio regionale in questi giorni le precipitazioni sono state molto abbondanti, tanto da raggiungere il limite della criticità a Sella Nevea. Il pluviometro di Società Meteorologica Alpino-Adriatica ha registrato infatti 192 mm nelle ultime 24 ore.