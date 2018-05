Bambino di un anno cade e batte la testa: accolto grave in ospedale

di Paola Treppo

STARANZANO (Gorizia) - Versa in gravi condizioni, accolto inall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, undi un anno che nel pomeriggio di ieri è rimasto vittima di una bruttain casa in cui ha battuto il capo.Il piccolo è stato subitodai parenti e quindi dalla equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido, inviato dalla centeale Sores di Palmanova. A Staranzano anche una ambulanza. Il bimbo è stato accolto nel nosocomio udinese ieri, sabato 12 maggio, dove è giunto in volo, con la massima urgenza.