Tamponate dall'Audi mentre vanno al veglione di Capodanno: morta una donna, ferita l'amica Foto

BUTTRIO (UDINE) - Tragedia nella notte dei 31 dicembre in provincia di Udine. Un terribile incidente ha spezzato la vita di una donna, la 35enne Mirella Candussio. La vittima dello schianto era originaria di Palmanova ma abitava a Buttrio.

LA TRAGEDIA MENTRE MIRELLA ANDAVA AL VEGLIONE CON L'AMICA

In programma il veglione con amici e parenti, ma la loro corsa si è fermata a Buttrio trasformandosi in tragedia. Mirella Candussio ha perso la vita nello spaventoso tamponamento, era la passeggera in una Fiat Panda condotta da un'amica, anche lei 35enne.



LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

La coppia di donne verso le 20.15 stava percorrendo la strada regionale 56 quando, in prossimità dello stabilimento della Danieli, sono state tamponate da una Audi A6 alla cui guida c'era un uomo, un 62enne della zona. Un botto impressionante, nel quale le due donne sono rimaste incastrate tra l'abitacolo completamente deformato. Suo posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri e i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero. Tutti sono stati trasferiti al Santa Maria della Misericordia di Udine, ma nel tragitto la donna che sedeva sul lato passeggero è deceduta. Gravi le condizioni della 35enne, scioccato l'uomo.

ALLA GUIDA UN 62ENNE DEL POSTO: INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE

L'uomo alla guida dell'Audi A6 è un 62enne del posto, assistito perché sotto choc, il conducente è stato indagato per omicidio stradale.

MIRELLA CANDUSSIO, IL LAVORO APPENA TROVATO E L'AMORE PER I NIPOTINI

Mirella Candussio aveva 35 anni, era originaria di Palmanova, viveva a Buttrio e aveva appena trovato lavoro al Museo archeologico di Cividale. La vittima del terribile incidente aveva un amore forte e profondo per la sorella e per i due nipotini, era legatissima a loro.



