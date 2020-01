Scontro al ritorno dalle feste, 6 feriti, colpite anche auto in sosta

VERONA - Sei persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto quattro vetture, avvenuto questa mattina a Verona poco prima delle ore 4. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, una Fiat Punto e una Bmw si sono scontrate, provocando nella dinamica danni ad altre due auto in sosta, una Golf e una Renault. In corso gli accertamenti per risalire alle cause, oltre alle verifiche sulle condizioni psicofisiche dei conducenti.



Lo spettacolo per il capodanno in piazza Bra non ha registrato incidenti, con circa 25 mila persone presenti, e il deflusso è stato regolare.



BILANCIO DI 1 ANNO. Nel 2019, come indicato nel contatore pubblicato sul portale internet del Comune, a Verona la Polizia locale ha rilevato 1.589 incidenti con 14 morti e 36 feriti gravi, il più basso numero degli ultimi 15 anni, ma con un aumento da 10 a 14 dei decessi in un anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA