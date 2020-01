Bmw investe e uccide donna davanti al patronato: guidava ragazza di 28 anni

BASTIA DI ROVOLON - Muore investita poco distante dal patronato la sera dell'ultimo dell'anno. E' accaduto a Bastia di Rovolon in via Albettoniera, a perdere la vita Maria Ibotti, 80 anni: stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, la donna, poco prima delle ore 18, è stata colpita in pieno da una Bmw serie 5 guidata da una ragazza di 28 anni di Vo'. Ultimo aggiornamento: 09:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA