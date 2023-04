Bruno Barbieri torna in Friuli Venezia Giulia per eleggere il miglior hotel della Carnia

Il noto chef Bruno Barbieri si innamora del Friuli Venezia Giulia e, a pochi giorni dalle riprese effettuate a Trieste, torna con il celebre format “Bruno Barbieri 4 Hotel", sbarcato quest’anno per la prima volta sul territorio regionale. Un viaggio alla scoperta della Carnia e delle sue strutture più particolari in un’avvincente sfida per valutare location, servizi, colazione, camere e prezzo delle proposte ricettive. Le riprese del programma, una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia che di anno in anno è diventata un cult della televisione italiana, avranno inizio oggi grazie anche al supporto di PromoTurismoFVG e il vincitore del contest sarà rivelato prossimamente, quando su Sky e in streaming su NOW andrà in onda il nuovo ciclo di episodi dello show.