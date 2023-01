MasterChef, mai contraddire Bruno Barbieri...

Al momento fatidico dell’assaggio della crêpe Suzette, durante il Pressure Test (negli episodi di ieri di MasterChef Italia, su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand), Edoardo prima si becca i complimenti di Chef Bruno Barbieri per il suo outfit, ma poi commette l’errore più grave: contraddire il giudice. E Bruno, ovviamente, non può che farglielo notare.

Immagini concesse da Sky; MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.