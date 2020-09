Brucia l'appartamento: una persona intossicata

Brucia l'appartamento in centro a Latisana: una persona rimane ferita. Dalle 7 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi, nel centro della cittadina della Bassa, per il rogo a un appartamento. All'interno c'erano due persone che sono state portate in salvo dai vigili del fuoco. Una di queste è rimasta intossicata e quindi trasferita in ospedale. Secondo una prima sommaria ricostruzione a innescare il rogo sarebbere state delle bombolette di gas. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Lignano, Portogruaro, Latisana e Cervignano. Nell'incendio è rimasto danneggiato anche uno stabile attiguo. © RIPRODUZIONE RISERVATA