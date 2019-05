Esercito, la Pozzuolo del Friuli in partenza ​per l'Afghanistan: prenderà il comando

GORIZIA - Cerimonia di saluto stamani, 23 maggio, nella caserma «Montesanto» di Gorizia alla Brigata di cavalleria «Pozzuolo del Friuli» che, nelle prossime settimane, assumerà per la prima volta il comando del contingente italiano dislocato in Afghanistan. Nell'ambito dell'operazione Nato «Resolute Support» la Brigata garantirà la costituzione del «Train Advise Assist Command West» per garantire le attività di addestramento, assistenza e consulenza alle istituzioni e delle forze di sicurezza locali nella Regione Ovest dell'Afghanistan, un'area grande quanto l'Italia settentrionale che comprende le quattro province di Herat, Badghis, Ghor e Farah.

