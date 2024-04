Una prima assoluta a Montecitorio per la Fanfara della Brigata Alpina della Julia. Dopo l’emozionante ingresso attraverso il Transatlantico la Fanfara approda nell’ emiciclo della Camera dei Deputati. Sei esibizioni distinte per ogni gruppo di visita alle sale di Montecitorio.

Il pubblico seduto sugli scranni dei deputati viene avvolto dalla musica della Fanfara. Un evento organizzato in collaborazione con l’Eraple presente con il suo direttore Cesare Costantini e fortemente voluto e sostenuto dalla regione FVG - Due Le testimonianze pervenute dal Friuli - il consigliere Miani Elia nel complimentarsi per l’iniziativa ha ribadito come la Regione ha sempre voluto sostenere le manifestazioni che vedono protagonisti gli Alpini condividendo anche il pensiero del Vice Presidente del Consiglio Regionale Francesco Russo - il quale ha dichiarato che la Fanfara della Brigata Julia è’ uno dei migliori prodotti d’esportazione del Friuli Venezia Giulia.

Calorosi gli applausi del pubblico presente per l’esibizione impeccabile e precisa dei Musicisti della Fanfara