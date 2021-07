Boscaiolo si ferisce con la motosega, i colleghi lo trasportano a valle e lanciano l'allarme

FORNI DI SOPRA - A Forni di Sopra un boscaiolo si è procurato una profonda ferita ad un arto con la motosega. L'uomo è stato soccorso in un primo tempo dai compagni di lavoro della ditta per cui lavora che lo hanno condotto con un pickup lungo la pista forestale a valle fino al Villaggio Stinsans. Di qui in ambulanza è stato trasportato fino alla piazzola dell'elisoccorso regionale che lo ha prelevato. A coadiuvare le operazioni i tecnici della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino.