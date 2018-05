Bearzi Engineering cresce: cambia sede e amplia la sua produzione

di Paola Treppo

TOLMEZZO (Udine) - B.Eng,, cresce e si espande su di un’area più ampia. L'carnica che conta 14 dipendenti e che fattura 2,5 milioni di euro, è impegnata nel settore dell'illuminazione automotive per vetture di alta gamma. Ha lasciato la storica sede di via Carducci, a Tolmezzo, per trasferirsi in quella nuova, che sorge nella zona industriale del capoluogo carnico, divenendo così una delle ultime insediate delL'impresa ha trovato spazio in un plesso di circa 1.200 metri quadrati appartenenti al capannone ex Sermet, di via degli Artigiani, recentemente ristrutturato e ammodernato. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza del fondatore, del figlio Matteo e di, direttore del Carnia Industrial Park.«Eravamo dislocati su due sedi diverse, seppur vicine, una destinata alla produzione e l'altra riservata agli uffici - spiega Giovannino Bearzi -. Una situazione scomoda, tanto che abbiamo deciso di riunire tutto sotto un unico tetto. Questo anche per motivi di immagine: molto spesso ospitiamo clienti dalle note, attenti anche alla forma ed al dettaglio».«Il nostro è un mercato di nicchia; abbiamo però intenzione di ampliare la produzione; è naturale, quindi, che esista la necessità di farlo in spazi adeguati, per organizzare una linea produttiva basata sulle nostre esigenze». L'azienda tolmezzina si è trasferita nei nuovi spazi con un contratto di locazione di lungo periodo sottoscritto con il Carnia Industrial Park.«Siamo lieti di accogliere e dare il benvenuto a questo nuovo insediamento nel parco - dice Gollino -. B.Eng è una realtà in crescita, che ci ha presentato un piano di sviluppo dalle grandi potenzialità, connel medio termine, importanti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Crediamo nello sviluppo di questo territorio e continueremo a sostenere i percorsi di crescita e di nuovo insediamento delle imprese».B.eng realizzare dispositivi illuminanti dotati delle massime tecnologie a disposizione. L'azienda, caratterizzata dal nuovo claim “The Light Makers”, annovera commesse per vetture, pezzi unici, qualiFerrari, Apollo IE, Italdesign Zerouno, Pagani Huayra BC eSesto Elemento.