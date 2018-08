Banda di romeni specializzata in furti: preso il quarto uomo, complice in fuga

UDINE - Un quarto componente della banda di cittadini rumeni sospettata di essere coinvolta nei furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali del Medio Friuli è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Udine nelle campagne di Redenzicco di Sedegliano (Udine). Un quinto complice è riuscito ancora a darsi alla fuga.



Dopo il fermo dei primi tre uomini eseguito domenica sera, i militari dell'Arma hanno continuato a controllare la zona con pattugliamenti in borghese nelle campagne, certi che il gruppo fosse ancora parzialmente attivo, a seguito del furto di una Peugeot rubata domenica notte nella stessa zona. Due carabinieri, camuffati da pescatori, hanno notato i due sospettati nelle campagne e li hanno seguiti fino a che li hanno condotti al nascondiglio dell'auto rubata poche ore prima. Uno dei due uomini, 33 anni, è stato arrestato per resistenza, lesioni e ricettazione, dopo aver colpito con calci e pugni i militari. Il secondo è riuscito invece a dileguarsi gettandosi in un corso d'acqua dopo un inseguimento che ha portato i Carabinieri a rintracciare anche un furgone, un Fiat Ducati, che era stato rubato il 26 agosto in un'azienda di Artegna con all'interno diversa merce, tra cui computer e saldatrici.

