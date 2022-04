TOLMEZZO - Torna a complicarsi l'attività produttiva all'Automotive Lighting di Tolmezzo. Ieri la direzione ha comunicato ai sindacati l'avvio della cassa con la sospensione a zero ore di tutto il personale dal 9 al 28 maggio. La causa di tale sospensione, secondo quanto comunicato ai sindacati, è legata alla significativa riduzione di ordini legati ai principali clienti che a loro volta scontano le difficoltà di reperimento di materie prime a causa del conflitto tra Ucraina e Russia. Nel periodo di cassa integrazione potranno essere interessati alla sospensione tutti gli 830 lavoratori (560 operai e 270 impiegati e quadri) dello stabilimento di via dell'Industria. Nel periodo indicato dall'azienda o in parti di esso potrà essere comandato al lavoro il personale necessario, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza degli impianti nonché alle esigenze produttive che si determinassero a seguito di richieste di mercato ad oggi non previste; tale personale riceverà una comunicazione individuale. A copertura del periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in via prioritaria rispetto al trattamento ordinario di integrazione salariale, potranno essere utilizzati eventuali residui di permessi in conto ore e ferie di anni precedenti. Si tratta del secondo stop in poche settimane per lo stabilimento tolmezzino, che aveva già fatto ricorso alla cassa integrazione dal 14 marzo al 9 aprile scorsi per rallentamenti di produzione, sempre legati al conflitto russo-ucraino e alla crisi del settore. Alle organizzazioni sindacali è stato comunicato anche che la chiusura per Pasqua scatterà da domani a lunedì 18 aprile compresi, eccetto che per una linea dell'elettronica che lavorerà anche venerdì e il toolshop che lavorerà anche sabato in straordinario.

«In questi giorni verranno distribuiti i fogli per la richiesta delle ferie ma ci potrebbero essere dei cambiamenti in base alle chiusure dei clienti», hanno spiegato dalle Rsu Fim Cisl.