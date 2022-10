Auto travolta dal treno, traffico ferroviario bloccato: passeggeri recuperati dai taxi e portati in stazione

UDINE - Disagi questa mattina, 16 ottobre, lungo la linea ferroviaria Trieste-Udine a causa dell'incidente all'altezza del passaggio a livello di via Baldasseria all'incrocio con via Lignano dove una vettura è stata travolta dal treno in arrivo R 17326 (Trieste-Udine). Il traffico dalle 6.48 è sospeso tra Udine Parco e Udine per urto ad un PL tra il treno R 17326 (Trieste-Udine) e un'autovettura. Lungo i binari per rimuovere l'auto che nel violento impatto è stata tarscinata per 10 metri stanno operando i Vigili del fuoco e i tecinici Rfi. I dieci passeggeri del treno sono stati accompagnati in stazione in taxi.