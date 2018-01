Esce dalla pista ciclabile, 15enne travolto da un'auto: cade, è grave

di Paola Treppo

CORNO DI ROSAZZO (Udine) - Undi 15 anni è statoda una auto ed è rimasto ferito in maniera seria lungo la strada regionale 356 all'altezza del km 40, in prossimità di un incrocio, a poca distanza dal centro commerciale il Quadragono, a Corno di Rosazzo; per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta per i rilievi, il conducente di, G.B., 57 anni, originario die residente a, ha investito il ragazzino; ha tentato di frenare ma non è riuscito ad evitarlo e per fortuna non viaggiava a velocità elevata.Il 15enne, del posto, era ine pare si fosse appena immesso lungo la regionale da una, proprio vicino a una intersezione, nel tratto che prende il nome di via Aquileia. L'automobilista che se l'è trovato davanti si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il numero unico di emergenza Nue 112.Sul posto, intorno alle 17.30 di ieri, giovedì 4 gennaio, è giunto subito l'equipaggio di una automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e una ambulanza da Cormons; il ragazzino è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato inall'ospedale di Udine. Le sue condizioni sonoma il 15enne pare sia migliorato nel corso della notte; sarebbe fuori pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.