Anziano finisce con l'automobile nel canale, intervengono i vigili del fuoco

Intervento di una squadra del comando dei vigili del fuoco di Udine alle 22 di di martedì 28 settembre, per il recupero di un'autovettura Fiat punto uscita di strada e finita all'interno di un canale che costeggia via Garibaldi a Pavia di Udine.

Alla guida vi era un uomo di circa 70 anni che ha perso il controllo del mezzo finendo nel corso d'acqua, riuscendo però ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Successivamente ha chiamato il figlio che è sopraggiunto sul posto ed ha chiamato i soccorsi per il recupero del mezzo.

Sempre martedì sera, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di San Daniele del Friuli sono intervenuti alle 22 per un indicente stradale accaduto a San daniele del Friuli sulla strada che dal colle scende al centro della cittadina.

Un'autovettura Alfa Romeo Mito con tre ragazzi a bordo (uno residente a Ragogna e due a San daniele del Friuli) ha perso il controllo ed è andata a finire contro un albero. Il conducente era incastrato ed è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Sul posto oltre all'ambulanza del 118 vi era anche l'automedica ed una pattuglia del carabinieri di Codroipo per i rilievi.