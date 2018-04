Pizzicati a rubare in treno, bloccano il convoglio e scappano sui binari

di Paola Treppo

UDINE -dueinsuinel giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile. La polizia ferroviaria diha rintracciato infatti due persone che erano a bordo delEuroNight 237 proveniente da oltre la frontiera di Tarvisio, e che avevano messo a segno più di un furto sul convoglio.Per sfuggire alla polizia e all'arresto, appena passato il confine i due hanno azionato ladie sono scesi dal convoglio nella zona di, a Udine. Rintracciati dopo poco dal personale della Polfer sono stati identificati. Si tratta di una coppia di pregiudicati, bloccata intorno alle 6.30 nella zona adiacente la ferrovia, con ancora addosso nascosta la refurtiva di tre furti messo a segno a bordo dell’EuroNight 237 durante la notte ai danni di tre giovanidi nazionalità indonesiana.A seguito di unasono stati trovati in possesso di un Ipad, un Iphone e una notevole somma di denaro in valuta straniera:americani eindonesiane. Tutta la refurtiva è stata restituita alle legittime proprietarie che, dopo aver sporto denuncia alla Polfer di, sono tornate a Udine per recuperare i loro beni.Durante la perquisizione è stata anche rinvenuta una chiave usata per la forzatura delle porte degliferroviari, posta sotto sequestro. Uno dei componenti la coppia, che vive fuori dal Friuli, è stato denunciato anche per la violazione al divieto di ritorno nel comune di Udine, provvedimento richiesto anche per il complice.