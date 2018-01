Droga in vendita su Facebook: 3 arresti. Tra loro un esperto botanico

di Paola Treppo

LUSEVERA e FAGAGNA (Udine) - Una coppia di conviventi che abita a, in Alta Val Torre, è statadai carabinieri della stazione di Tarcento per detenzione di droga a fini di. Si tratta di H.P., 39 anni, di origini olandesi e di M.P., 45 anni, originario di Basilea, che adesso si trovano nelle carceri di Trieste e di Udine.All'inizio del novembre scorso, un uomo di 49 anni, P.C. le sue iniziali, anche lui residente in Alta Val Torre, aveva postato sudelle immagini che ritraevano dei vasetti con dentro. Nello stesso, pubblico, invitava i "clienti" a raggiungere di lì a poco la sua casa per comprare la droga. Il post non è sfuggito ai militari dell'Arma che avevano perquisito la sua casa e trovato la "maria" messa in rete. L'uomo, esperto di botanica, era stato arrestato.In quella occasione i carabinieri avevano raccolto alcuni elementi importanti e avevano continuato a indagare. Da dove arrivava la "maria" venduta sul popolare social? Ecco spuntare altri due sospettati, quelli che sono finiti poi in manette, il 25 gennaio scorso.La coppia arrestata è stata trovata in possesso di un chilo e mezzo di marijuana, di alcuni grammi di, nascosti in vari punti della loro casa di Lusevera e anche in una seconda casa, a. In questa ultima residenza, i militari dell'Arma hanno trovato anche "fasci" di piante di marijuana: da qui il sospetto che, anche in collaborazione con l'amico e complice, i due coltivassero la droga in qualche appezzamento, non ancora individuato.Sono stati trovati eanche un bilancino di precisione, mille e 500 euro che si ritiene denaro provento di spaccio, forbici e altro materiale utile per confezionare le dosi dj droga.Piazzata sul mercato dell'Alta Val Torre, la droga avrebbe fruttato circa 15mila euro. L'operazione è stata illustrata questa mattina di lunedì 29 gennaio, al Comando provinciale dei carabinieri di Udine dal comandante della Compagnia di Cividale del Friuli, il maggiore Gabriele Passarotto, insieme ai militari dell'Arma della stazione di Tarcento e di Pradielis.