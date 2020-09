Cordata di alpinisti bloccata in parete sul Campanile delle Genziane, partiti i soccorsi

FORNI AVOLTRI-SAPPADA E' scattato verso le 19 di oggi, domenica 13 settembre, per una richiesta di soccorso giunta al Nue112 da una cordata di alpinisti in difficoltà.



I due alpinisti si trovano a due terzi della via Mazzilis - Frezza sul secondo Campanile delle Genziane, nel gruppo Peralba - Avanza (Alpi Carniche Occidentali): si tratta di una via di 450 metri di dislivello con difficoltà stimate fino al VII grado inferiore.



Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale, oltre ad una squadra di soccorritori via terra della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico. Ultimo aggiornamento: 20:50