UDINE - Oltre 230 corse di treni Fs concentrate su Udine in occasione dell'adunata alpina e quasi duecento sanitari in città per salvaguardare la salute dei tanti partecipanti (l'Ana si aspetta almeno mezzo milione di persone). Anche di questo si è parlato durante il vertice di ieri in Prefettura dedicato all'imponente raduno di penne nere che travolgerà (pacificamente) il capoluogo friulano a maggio.



IL PIANO

Trenitalia si prepara a predisporre 237 corse in totale su Udine fra il 13 e il 14 maggio: 122 servizi straordinari e 115 ordinari. «Un enorme aumento di treni, sia da parte di Trenitalia sia di Fuc. Ma anche Arriva Udine potenzierà le corse», assicura il vicesindaco Loris Michelini. «Il piano trasporti è stato ben impostato - assicura il prefetto Massimo Marchesiello -. Ci siamo concentrati sul deflusso delle persone dalla stazione: sono state immaginate delle canalizzazioni predefinite. Ci siamo soffermati anche sul parcheggio immaginato a Pasian di Prato, che sarà dotato di un servizio di navette già ben oliato. Ci siamo riservati la decisione sulla questione della zonizzazione e della possibilità di accesso con le auto per i residenti. Su questo non diamo ancora risposte». Un altro punto cruciale sono le comunicazioni: «I gestori di telefonia ci hanno dato disponibilità per il potenziamento richiesto», spiega il Prefetto. «Ovviamente dovranno aumentare le celle o i ripetitori mobili in modo che non accada un blackout, vista la mole di persone che ci sarà», gli fa eco Dante Soravito de Franceschi (Ana Udine). Definito anche il piano sanitario. «Siamo a buon punto - assicura Marchesiello - anche con i presidi medici avanzati e il potenziamento degli operatori sanitari, perché dobbiamo immaginare che in quei giorni la città di Udine almeno triplichi». «Al Benedetti di via Marangoni ci sarà la sanità alpina con il punto medico avanzato rinforzato - spiega Soravito de Franceschi -. In città ci saranno altri nove posti medici avanzati. Al parco Moretti l'ospedale da campo, oltre alla cittadella alpina e alla tensostruttura per i ragazzi che vengono a fare i campi scuola. Per il mezzo mobile della Sores, stiamo vedendo se riescono a darci il parcheggio dell'ex distretto militare all'ex caserma Duodo. Lì vorremmo sistemare l'unità mobile che farà tutti i collegamenti con le squadre a piedi dotate di radio. Ci sarà anche un mezzo sanitario dei vigili del fuoco. A occhio, credo che i sanitari schierati saranno oltre duecento». Per i trasporti l'Ana Udine ha chiesto alle Ferrovie di «potenziare la linea Udine-Venezia. È inutile potenziare la Udine-Trieste». Per i bus, «si sta cercando di dare la possibilità a chi sarà nei 16 campi esterni di poter raggiungere Udine e rientrare al campo senza usare i propri mezzi, grazie a delle navette. Ma stanno ancora verificando». In tema trasporti, «stiamo aspettando un incontro con la Regione per concludere questa trattativa per potenziare i mezzi su gomma e rotaia».



SCUOLE

E poi c'è la "querelle" sulle scuole chiuse per l'adunata. Ma la parola definitiva, su questo, ancora non c'è. Per Michelini «la posizione del Comune è chiara: abbiamo chiesto che le scuole, al di fuori dell'area rossa, rimangano aperte. Per gli istituti del centro storico, chiederemo di chiuderli venerdì dopo le 15 e il sabato. Ma la Prefettura si è riservata la decisione. Ci incontreremo la prossima settimana». Come spiega Marchesiello, «viste le polemiche e le aspettative che si sono create, vogliamo valutare, d'accordo anche con il Comune, come procedere». Priorità alla scuola ha predisposto una lettera per chiedere al sindaco di «trovare soluzioni per garantire il diritto allo studio», sia durante l'adunata sia, soprattutto, in occasione delle prossime elezioni, riducendo le sedi di seggio accorpandole, per esempio. Sulla lettera-appello sono state aperte le sottoscrizioni e ne sono già arrivate a decine, come spiega Giovanni Duca. Fra queste, anche le firme di diversi candidati consiglieri (Duca cita nomi in lista per De Toni sindaco, per il Pd, per Spazio Udine e per Alleanza verdi sinistra), oltre al candidato sindaco Ivano Marchiol, per conto di tutta la sua civica.