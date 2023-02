LIGNANO - Alberghi lignanesi presi d'assalto per l'adunata alpina. Come tradizione la prima domenica di maggio (quest'anno il giorno 7) ci sarà la cerimonia ufficiale d'apertura della stagione estiva 2023. Dall'11 al 14 maggio ci sarà a Udine la 94° adunata nazionale alpini, molti dei quali hanno già prenotato alcune notti a Lignano, poi il mattino presto della domenica il trasferimento a Udine per la sfilata. Per l'occasione Il Gruppo Alpini della spiaggia friulana da settimane è al lavoro per assicurare agli ospiti idonei alloggi negli alberghi del luogo per tre notti l'11, il 12 e il 13 maggio. Coordinatore dell'iniziativa è l'ex capogruppo degli alpini di Lignano Antonino Marcuzzi, che per l'occasione sta organizzando alcune iniziative in stretta collaborazione con il comune e la LiSaGest.

«Attualmente sono oltre duemila le prenotazioni già arrivate, ma secondo le previsioni delle agenzie dice Marcuzzi - dovremmo superare le tremila presenze. Le strutture alberghiere interessate fino a ieri erano una quarantina, compreso un campeggio». Oltre alle strutture alberghiere ci sono parecchi proprietari di appartamenti di varie località della provincia, del Veneto, del Piemonte e altrove che giungeranno alla spicciolata, quindi si saprà soltanto all'ultimo momento. È previsto l'arrivo di due cori ed una fanfara.



APPUNTAMENTI

Per l'occasione il gruppo penne nere di Lignano sta predisponendo un programma di varie iniziative in loco (a quota zero), chiamato "Aspettando l'adunata". Tra queste, la possibilità per gli ospiti di un'escursione (su prenotazione) a Marano Lagunare e all'oasi avifaunistica in Laguna, una bellissima riserva naturale. Una vasta area lagunare per decine di migliaia di uccelli, migratori e non, un paradiso per birdwatcher, per amanti della natura o semplicemente persone alla ricerca di un posto silenzioso e rilassante. Al suo interno si trova un servizio bar, mentre all'estremità orientale è stato ricreato un villaggio dell'Età del Bronzo. Nella serata di sabato 13 maggio, ci sarà una sfilata della fanfara a Pineta e Sabbiadoro, con un concerto serale dei cori a Sabbiadoro. Ma sono allo studio anche alcune sorprese per gli ospiti. Tra queste un gigante capello d'alpino di sabbia sulla spiaggia. «Quest'anno con l'arrivo degli alpini avremmo un anticipo di stagione dice l'albergatore Luigi Sutto . La presenza delle penne nere precede il ponte dell'Ascensione e quello di Pentecoste, due fine settimana molto sentiti dagli operatori lignanesi. Da anni questi ponti riescono il più delle volte a fare il tutto esaurito a Lignano con la presenza di parecchi italiani e stranieri, soprattutto austriaci e tedeschi. Comunque, ben vengano gli alpini che danno l'avvio alla stagione estive 2023 in allegria».