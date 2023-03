UDINE - La città di Udine si prepara ad accogliere la grande adunata degli Alpini in programma dall'11 al 14 maggio, un evento che costringe l'amministrazione comunale a modificare l'organizzazione della città, dato che è stimato l'arrivo di 500 mila persone. Palazzo D'Aronco ha quindi ritenuto necessario adottare alcune misure di contenimento del traffico e gestione della sosta, in particolare nell'area compresa dalla circonvallazione esterna, con alcune strade dove sarà inibito il parcheggio, la sospensione di cantieri e la chiusura di alcuni parchi cittadini. In quei giorni saranno annullati anche i mercati nonché le attività sportive nelle palestre di tutti gli istituti scolastici del Comune.



SÌ ALLE BANDIERE

Nello specifico, da venerdì 5 a mercoledì 17 maggio, sarà autorizzato l'imbandieramento della città (che però non dovrà oscurare né le telecamere di videosorveglianza né la segnaletica stradale). Da lunedì 8 a domenica 14 maggio, saranno sospesi tutti i cantieri stradali su tutto il territorio comunale (fatte salve esigenze contingibili e urgenti). Sempre dall'8 maggio, e fino a mercoledì 17, sarà autorizzata l'occupazione di una parte del Parco Moretti per l'installazione della Cittadella Militare: sarà quindi proibita la sosta nel parcheggio di via Mentana e di Moretti lungo il lato che affaccia sull'area verde, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio dell'Ospedale da campo e consentire all'Esercito e alla Protezione Civile di parcheggiare i propri mezzi.



AREE VERDI CHIUSE

Con le stesse date, sarà concessa a Promoturismo Fvg l'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico in piazza XX Settembre, dove quindi sarà sospeso il mercato. Altre modifiche scatteranno da mercoledì 10 maggio: fino a venerdì 12, infatti, saranno chiusi i parchi recintati Loris Fortuna di piazza 1° Maggio, Gianni Ricasoli di piazza Patriarcato, Giovanni Pascoli di piazza della Repubblica e del Torso di via del Sale per evitare attendamenti "abusivi". Fino al 15 maggio, invece, i ragazzi delle scuole udinesi non potranno andare nelle palestre perché serviranno ad accogliere cori e fanfare alpine. Da giovedì 11 a domenica 14 maggio saranno vietati gli attendamenti in Giardin Grande. Infine, sabato 13 maggio sarà annullato il mercato settimanale di viale Vat, per ospitare i caravan che giungeranno in città.



DEROGHE AL RUMORE

Nei giorni dell'Adunata, inoltre, saranno concesse delle deroghe per il superamento dei limiti di rumore solitamente consentiti, deroga che riguarda la manifestazione in senso ampio, con tutte le attività di intrattenimento e i pubblici esercizi compresi nell'area dell'evento. Dal 12 al 14 maggio, inoltre, per garantire la sicurezza a chi partecipa, a ridosso del centro ci sarà un'unità mobile della Sores Fvg e un mezzo dei vigili del fuoco, che saranno posteggiati nel cortile della ex caserma Duodo di viale Ungheria per fare fronte a eventuali chiamate d'emergenza.



LE BANCARELLE

Nel frattempo, è stato pubblicato online sul sito del Comune di Udine il bando per assegnare i 139 posteggi destinati alle bancarelle che potranno vendere alimentari e non nella quattro giorni di Adunata. Sono 109 gli spazi destinati alla somministrazione di cibo e i rimanenti 30 a spazi commerciali di prodotti non alimentari. Due gli ambiti individuati: il primo chiamato Le Mulattiere del Sapore prevede 57 posteggi per bancarelle alimentari e 15 non alimentari in viale Ungheria, cui si aggiungono 8 alimentari 3 non alimentari in via Liruti; il secondo ambito, denominato Il Villaggio del Gusto Alpino, coinvolgerà altre quattro vie della città: sono 10 gli spazi destinati a bancarelle di somministrazione di cibo e 3 a quelli commerciali in via Carducci, nel tratto compreso tra via Gorghi e via Giusti; altri 15 alimentari e 3 non in via Dante; 12 per il cibo e 4 commerciali in via Manzoni e, infine, 7 bancarelle alimentari e 2 non in via Foscolo. Chi ha una bancarella alimentare, potrà, nell'ambito dello spazio assegnato, installare anche panche e punti di appoggio per il consumo di cibi e bevande (escluse griglie e attrezzature simili). Per servire il cibo, piatti, posate e bicchieri dovranno essere biodegradabili e compostabili. Ogni operatore commerciale potrà fare domanda per un solo spazio e le istanze per entrare in graduatoria dovranno essere presentate compilando il modello di partecipazione entro la mezzanotte del 31 marzo.