Adolescenza: un corso per "aiutare" i genitori. Il programma

Iscrizioni al 329.4051305

SAPPADA - Tre incontri rivolti ai genitori sul tema dell’ adolescenza , organizzati dall’associazione culturale 676 di Sappada , sono in programma nella località montana il 2, 9 e 15 maggio alle ore 20. I titoli degli incontri curati dalla pedagogista Elisa Da Rio De Barbera, della durata di 2 ore e che vedono la collaborazione dell’associazione Spazio Genitori Auronzo, sono “Il cervello dell’adolescente”, “La mente dell’adolescente” e “Il corpo dell’adolescente”. Altri due appuntamenti in programma dal titolo “Cosa ti dice il cervello? Tutorial ai cambiamenti in corso” sono rivolti ai ragazzi e si svolgeranno nei pomeriggi di martedì 9 maggio per la fascia d’età 11/14 e 16 maggio per i giovani dai 15 ai 17 anni tra le 16 e le 18. La quota di partecipazione è di 75 euro per il ciclo di incontri rivolti agli adulti e di 20 euro per il pomeriggio di approfondimento rivolto ai ragazzi.