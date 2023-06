Minacciato e accoltellato per un trancio di pizza, arrestato l'aggressore

LIGNANO - Individuato e arrestato l'aggressore che lo scorso 2 giugno a Lignano aveva puntato un coltello, simile ai modelli svizzeri, contro la pancia di uno dei cinque ragazzi pordenonesi - quattro maschi e una femmina tra i 15 e 16 anni - radunati all'Ufficio 7 di Lignano Sabbiadoro per mangiare la pizza appena sfornata.

Dopo settimane di indagini, i carabinieri della stazione di Lignano sono riusciti a risalire al malvivente, un minorenne, denunciato per rapina aggravata. Inviata la richiesta al Gip per l'adozione di un provvedimento, per il ragazzo è stata decisa la custodia cautelare in un istituto di pena minorile.