Vanno a mangiare le pizza in spiaggia, 16enni aggrediti, un accoltellato. Arrestati due stranieri

LIGNANO - Aggrediscono un gruppo di ragazzi di 16 anni per rubare le loro pizze, arrestati due giovani stranieri. E' accaduto venerdì sera a Lignano dove un gruppo di sedicenni della provincia di Pordenone stava andando in spiaggia per mangiare la pizza. All'improvviso sono stati avvicinati da un gruppo di coetanei stranieri, provenienti dal Sudamerica e dal Nord Africa, che ha tentato di rubare loro le pizze. Ne è nata una colluttazione nella quale è spuntato anche un coltello, con un giovane di Pordenone che è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Latisana che hanno fermato due aggressori arrestandoli. Il giovane di Pordenone è stato medicato in Pronto soccorso: fortunatamente non è grave. I ragazzi fermati con se avevano anche delle tessere bancomat rubate nei giorni scorsi in alcune auto in sosta a Lignano. I carabinieri stanno continuando le indagini per fare piena chiarezza su quanto accaduto.

