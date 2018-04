Accoltella il consigliere comunale suo vicino di casa, poi si barrica

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOLEGNA DEL COLLIO - Colto da un raptus, accoltella il vicino di casa sferrandogli due fendenti, uno al collo e uno all'addome, nel giardino dell'abitazione., sempre presente in paese per eventi e manifestazioni, un uomo di 45 anni che adesso versa in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. L'amministratore pubblico, che vive nella frazione di Mernico, è stato infatti ricoverato in terapia intensiva. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita anche se la prognosi resta riservata.Ad accoltellarlo è stato un compaesano,un uomo seguito dai Servizi sociali per il quale nel 2016 il sindaco di Dolegna, Diego Bernardis, aveva già chiesto un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) dopo che aveva assunto gravi atteggiamenti di minaccia nei confronti dei suoi familiari, in particolare della sorella, del cognato, del figlio e del padre che nel frattempo è deceduto. Questa volta il 57enne ha usato il coltello, ma non è chiaro per quale motivo abbia aggredito il consigliere. Laurencig è riuscito a chiamare in aiuto il fratello che gli ha tamponato le ferite e lo ha portato di corsa in auto all'ospedale di Gorizia. Intanto Ciotti ha raggiunto Gagliano di Cividale del Friuli come una furia e. A quel punto è tornato nella sua casa di Mernico e vi si è barricato. Alla fine, intorno alle 22, le squadre hanno fatto l'irruzione, con l'aiuto di due squadre dei vigili del fuoco, dopo aver tolto la corrente elettrica alla casa...