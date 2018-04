Scoppia una lite, gli sferra un fendente poi si barrica in casa

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOLEGNA e CIVIDALE - Un uomo è statoall'addome anel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 aprile e versa inall'ospedale Santa Maria della Misericordia didove è stato trasportato d'urgenza dall'equipaggio di una aumbulanza; ha una tremendaL'accoltellatore si è barrivcato in casa e le forze dell'ordine stanno accerchiando l'edificio.L'aggressione si è consumata intorno alle 15.30, per cause in corso di accertamento. Stando alle prime informazioni l'accoltellatore si sarebbe poi allontanato. Sulle sue tracce i carabinieri della Nucleo investigativo di Gorizia e i militari della Compagnia di Gradisca d'Isonzo. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo unascoppiata a