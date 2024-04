CASTELFRANCO (TREVISO) – Finge di essere il sindaco di Castelfranco e chiede soldi via WhatsApp. Ma il vero primo cittadino se ne accorge e smaschera la truffa. Stefano Marcon, che è anche presidente della provincia di Treviso, stamattina è andato dai carabinieri a presentare denuncia contro ignoti per il reato di sostituzione di persona.

L’allarme è scattato oggi, 2 aprile, quando un conoscente gli ha detto di aver ricevuto un messaggio su WhatsApp (dal numero 351 085 9041). Lo foto profilo era proprio quella di Marcon in giacca e cravatta mentre parla al microfono. Il contesto è di uno scatto istituzionale, che il truffatore potrebbe aver attinto facilmente da internet. La richiesta era precisa: il sedicente primo cittadino chiedeva, vista l’impossibilità di poterlo fare tramite le vie ufficiali, di effettuare una ricarica di un conto gioco di un soggetto di Caserta. Il tutto a insaputa, ovviamente, di Marcon, che anzi è corso subito ai ripari denunciando l’accaduto e avvertendo del raggiro in atto attraverso i propri canali social: «Attenzione truffa! - ha scritto Marcon postando la foto del profilo fake - se vedete questo numero non sono io».