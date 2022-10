Turista 60enne morsa da una vipera in Val Rosandra: è grave

TRIESTE - Paura in val Rosandra per una turista 60enne, originaria della Toscana e in vacanza in zona: la donna si trovava con un gruppo nelle vicinanze del Rifugio Premuda quando, intorno alle 14, è stata morsa da una vipera. Sul posto sono intervenuti con ambulanza e automedica gli operatori del 118, che hanno trasportato la ferita all'ospedale di Cattinara in codice giallo.

La 60enne è ricoverata nel reparto di Medicina d'urgenza ed è in condizioni definite critiche.