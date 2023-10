Van con migranti sfugge all'alt e si schianta: 20 feriti, anche bambini

TRIESTE - Una decina di bambini finiti all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste e altrettanti adulti tra i quali anche le mamme dei piccoli che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Cattinara. Nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi. Si tratta di migranti che viaggiavano a bordo di un furgone guidato da un passeur che non si è fermato all'alt della Polizia. Ne sarebbe nato in inseguimento al termine del quale il furgone si è schiantato contro il guard-rail. È accaduto la notte scorsa a Rabuiese, nei pressi del confine con la Slovenia.