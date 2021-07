Ubriaco, spinge a terra gli scooter in sosta: denunciato dalla polizia

TRIESTE - La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un torinese del 2001. Ha spinto a terra tre motocicli in sosta in via Roma danneggiandoli. Il suo operato è stato notato da alcune persone che hanno informato la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112.

È stato rintracciato poco dopo in zona da personale della Squadra Volante, unitamente a un udinese del 2000, entrambi in palese stato di alterazione alcolica, motivo per quale sono stati sanzionati amministrativamente. Effettuati i riscontri del caso, dopo le formalità di rito, il più giovane dei due è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.