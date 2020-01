Giovani ubriachi in mezzo alla strada tra le auto in corsa: nei guai due 19enni

TRIESTE - Due giovani, S. S. e A. F., entrambi di soli 19 anni, sono stati sanzionati dalla Polizia di Stato per il loro stato di ubriachezza. Entrambi con una bottiglia in mano urlavano e occupavano la carreggiata in via Carducci, mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli automobilisti, costretti a rallentare ed arrestare la marcia.



Una Volante li ha identificati e, dopo gli accertamenti e le formalità, sanzionati.



Denunciato, invece, per furto aggravato un triestino: all'interno di un negozio del centro commerciale Le Torri d’Europa ha rubato una cover per cellulare, si è disfatto della confezione lasciandola all’interno del cestello di una lavatrice ed è uscito con la stessa cover nascosta nel giubbotto. Il suo operato è stato notato dagli addetti alla vigilanza che lo hanno fermato all’uscita del negozio. Nella notte la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso di banconote false un cittadino croato. All’interno della sala bingo in piazza Goldoni ha cercato di pagare alcune cartelle di gioco con due banconote da 20 euro risultate false. Ed infine, sempre questa notte, ignoti hanno danneggiato sei autovetture in sosta in via D’Alviano e via Carbonera. Cristalli e lunotti infranti. Indagini in corso.

