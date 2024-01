Trieste Airport: ancora nuove rotte con Ryanair per Budapest e Olbia

TRIESTE - Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi 31 gennaio due altre nuove rotte da e per Trieste per l'estate 2024. Il lancio di queste due nuove rotte per Budapest e Olbia si aggiunge alle cinque nuove rotte annunciate la scorsa settimana (Parigi, Brindisi, Siviglia, Berlino e Cracovia) come parte della nuova base “Gamechanger” a Trieste. Questa crescita record e sette nuove rotte per l'estate '24 sono il risultato diretto della «coraggiosa» decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di abolire l'addizionale municipale/tassa sul turismo e sosterranno ulteriormente la crescita turistica e la connettività della Regione, abbassando al contempo le tariffe per cittadini e visitatori del Friuli Venezia Giulia. Dunque, l'operativo di Ryanair su Trieste per la stagione estiva 2024 includerà sette nuove rotte per 18 in totale ed una crescita prevista del traffico del 50 per cento.